Rückhol-Offensive: Lyon will auch Tolisso & Co.

Der Vertrag von Corentin Tolisso (27) beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Mittlerweile sollen sich beide Seiten eine Verlängerung vorstellen können, doch auch Real Madrid, Inter Mailand oder englische Topklubs verfolgen die Situation genau.

Ein weiterer Bewerber ist nun Tolissos Ex-Klub Olympique Lyon. Der Technische Direktor Vincent Ponsot bestätigte am heutigen Mittwoch vor versammelter Presse: „Wir haben mit Corentin Tolisso gesprochen.“

Trend zu auslaufenden Verträge nutzen

Und fügte später hinzu: „Der Trend, Verträge auslaufen zu lassen, kann eine Option für uns darstellen, ehemalige Spieler zurückzuholen. Wenn es die Möglichkeit gibt, müssen wir sie wahrnehmen.“

Tolisso durchlief Lyons Jugendteams und spielte zwischen 2014 und 2017 160 Mal für die Profis, ehe ihn der FC Bayern für 41 Millionen Euro kaufte. Nun scheint eine Rückkehr zum Thema zu werden.

Auch Lacazette soll zurück

Mit Tanguy Ndombélé (25) holte OL am Deadline Day am vergangenen Montag bereits einen anderen verlorenen Sohn zurück. Per Leihe kommt der Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur nach Lyon, für den Anschluss besteht eine Kaufoption über stolze 65 Millionen.

Ein weiteres Objekt der Begierde ist Alexandre Lacazette (30), dessen Vertrag beim FC Arsenal ausläuft. Zwischen 2010 und 2017 schoss der Stürmer 129 Tore in 275 Partien für Olympique.

„Wir sind an Alexandre interessiert“, bestätigte Ponsont, „wir sind immer in Kontakt geblieben.“ Jedoch seien „große Spieler“ stets „komplizierte Fälle“. Wie auch Karim Benzema (34). Stand heute sei eine Lacazette-Rückkehr wahrscheinlicher als eine des Mittelstürmers von Real Madrid, der noch bis 2023 an die Königlichen gebunden ist.