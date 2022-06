BVB & RB gehen leer aus: Leeds vor Kristensen-Transfer

Nach Brenden Aaronson (21) befindet sich der nächste Spieler von RB Salzburg im Anflug auf Leeds United. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, hat sich der Premier League-Klub mit Rasmus Kristensen (24) auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Ein Einigung zwischen Salzburg und Leeds stehe zwar noch aus, sei jedoch in greifbarer Nähe. Als potenzielle Ablösesumme gibt die in der Regel gut informierte englische Tageszeitung einen Betrag in Höhe von umgerechnet rund zwölf Millionen Euro an.

Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig wurde zuletzt Interesse an Kristensen nachgesagt, der in Salzburg seit zwei Jahren auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt ist. In Leeds wird der viermalige dänische Nationalspieler auf seinen Ex-Trainer Jesse Marsch (48) treffen, mit dem er bereits in Salzburg zusammengearbeitet hat.