Hoffenheim schielt auf Waldhof-Talent

Florian Flick könnte nach der Saison den nächsten Schritt gehen. Wie das Onlineportal ‚Liga-Drei.de‘ berichtet, streckt die TSG Hoffenheim die Fühler nach dem 20-jährigen Eigengewächs des SV Waldhof Mannheim aus. Da der Vertrag in Mannheim Ende des Monats ausläuft, könnte er seinen Jugendklub ablösefrei verlassen.

Flick wäre in Hoffenheim zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant und soll sich in der Regionalliga Südwest für die Bundesliga empfehlen. Ob sich der gebürtige Mannheimer darauf einlässt, hängt sich auch mit dem Abschneiden den Waldhöfer zusammen. Sollte der SVW in die zweie Liga aufsteigen, wäre sicher auch ein Verbleib in der Quadratestadt eine Option. Aufgrund der anhaltenden Verletzungsmisere ist Flick auf der Sechs gesetzt und spielte die zurückliegenden drei Partien durch.