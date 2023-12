Offene Walter-Zukunft: HSV legt Winterpläne auf Eis

Mit 31 Punkten liegt der Hamburger SV nach dem Ende der Hinrunde der zweiten Liga vier Punkte hinter Tabellenführer Holstein Kiel auf Platz drei. Eine zwar nicht dramatische Situation, der Ton in der Hansestadt ist in der jüngeren Vergangenheit jedoch rauer geworden. Die Zukunft von Trainer Tim Walter, dessen Vertragspapier zum Saisonende ausläuft, steht mittlerweile zur Disposition.

Aufgrund der Situation liegen laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ daher gleich mehrere Baustellen bei den Rothosen brach. Unter anderem die Vertragsverlängerung mit Flügelspieler Bakery Jatta. Der Gambier steht nur noch bis zum Sommer beim HSV unter Vertrag und darf ab dem 1. Januar ohne Zustimmung des HSV mit anderen Vereinen verhandeln. Grundsätzlich will der 25-Jährige, mittlerweile Dienstältester im Kader, aber in der Hansestadt bleiben.

Nächster Defensiv-Neuzugang?

Die noch zu klärende Zukunft von Walter beeinflusst darüber hinaus aber auch maßgeblich das Profil der gesuchten Winterneuzugänge. Bleibt Walter im Amt, wollen die Rothosen einen weiteren Neuzugang für die Innenverteidigung an Bord holen. Nach FT-Informationen befasst man sich am Volkspark mit Emmanuel Biumla (18) von Girondins Bordeaux.

Der Neue soll den passintensiven Walter-Fußball besser umsetzen als Leihspieler Dennis Hadzikadunic (25) und Sommerneuzugang Guilherme Ramos (26). Nie zuvor hatte der HSV nach der Hinrunde mehr Gegentore nach 17 Spieltagen als in dieser Saison (22 Gegentreffer). Noch in dieser Woche wollen Sportvorstand Jonas Boldt und Walter gemeinsam die Hinrunde aufarbeiten. Dann könnten gleich mehrere Steine in Hamburg ins Rollen kommen.