Getafes kuriose Greenwood-Klausel

Obwohl die Zeit von Mason Greenwood beim FC Getafe vorüber ist, profitieren die Spanier in Zukunft noch von einem Wechsel des Angreifers. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wurde mit Manchester United im vergangenen Sommer eine ungewöhnliche Weiterverkaufsklausel vereinbart, die Getafe bei allen künftigen Greenwood-Deals beteiligt. Die Klausel erstreckt sich demnach auf 20 Prozent aller Einnahmen, die United bei zukünftigen Weiterverkäufen des 22-Jährigen beschert.

Unter der Anzeige geht's weiter

An Getafe war Greenwood in der vergangenen Saison nach zuvor langer Spielpause aufgrund von Ermittlungen wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung ausgeliehen. Sportlich konnte der Engländer mit zehn Treffern und sechs Assists in 36 Spielen überzeugen. Vor wenigen Tagen wechselte Greenwood für 26 Millionen Euro von United zu Olympique Marseille. Getafe durfte sich also bereits über etwas mehr als zusätzliche fünf Millionen Euro freuen.