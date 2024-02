Medien: Barça ringt um Freigabe für Bayern-Kandidat Araújo

Ronald Araújo (24) bleibt eines der großen Transferthemen beim FC Barcelona. Aktuell laufen einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge Diskussionen innerhalb der Führungsetage, wie mit der Abwehr-Stammkraft im Sommer verfahren werden soll. Offenkundig herrscht noch Uneinigkeit darüber, ob die Katalanen im Falle eines großen Angebots von Bayern München oder eines englischen Topklubs grundsätzlich die Freigabe erteilen würden.

Einerseits betont Präsident Joan Laporta, dass man trotz aller finanziellen Nöte nicht auf Spielerverkäufe angewiesen ist. Zudem läuft Araújos Vertrag noch bis 2026, akuter Verkaufsdruck besteht deshalb im kommenden Sommer eigentlich noch nicht. Andererseits würden sich Barça neue Marktchancen bieten, sollten Bayern und Co. tatsächlich mit jenen 100 Millionen Euro um die Ecke kommen, die zuletzt bereits prognostiziert wurden.

Darüber hinaus gilt es, für Araújos Zufriedenheit zu sorgen, sollte Barça tatsächlich ein Wechselverbot aussprechen. Laut ‚Sport‘ bräuchte es schon eine deutliche Gehaltserhöhung, um mit den zu erwartenden Offerten aus dem Ausland Schritt halten zu können.

So feilen die Blaugrana um Präsident Laporta und Sportdirektor Deco an ihrer Personal-Agenda für die nächste Spielzeit. Über all dem schwebt die Frage, wie groß der Umbruch in Barcelona eigentlich ausfallen soll. Der bereits verkündete Abschied von Trainer Xavi stellt allein schon eine Zäsur für den La Liga-Riesen dar.