Medizincheck: Schalke vor Lasogga-Deal

Pierre-Michel Lasogga feiert seine Rückkehr in den deutschen Fußball offenbar in Königsblau. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 31-jährige Stürmer beim FC Schalke 04 den obligatorischen Medizincheck absolviert. Der ehemalige HSV-Profi ist allerdings nicht für das Zweitligateam von Trainer Thomas Reis, sondern für die in der Regionalliga spielende zweite Mannschaft von S04 eingeplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lasogga soll demnach einen Einjahresvertrag bei den Knappen erhalten. Zuletzt hielt sich der Angreifer in Norddeutschland beim VfB Lübeck fit. Seit einem Jahr ist der Rechtsfuß ohne Profiklub. Bis Ende Juni 2022 stand der gebürtige Gladbecker in Katar bei Al Khor unter Vertrag. Für den Wüstenklub erzielte er drei Treffer in elf Partien. Laut ‚Bild‘ planen die Schalker Verantwortlichen den einstigen Bundesliga-Stürmer ausschließlich für die Reserve ein.

Lese-Tipp

Kaminski-Verlängerung: Schalkes Kompromiss-Lösung