500-Millionen-Klausel: Barça-Neuzugang gelandet

Vitor Roque ist in Spanien angekommen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, landete der Neuzugang des FC Barcelona am heutigen Mittwochmorgen erst in Madrid und später auf dem Flughafen El Prat in der katalanischen Metropole. Der Stürmer ist ab dem neuen Jahr offiziell Spieler des spanischen Meisters, CA Paranaense kassiert 40 Millionen Euro Ablöse. 21 weitere Millionen können dem Vernehmen nach durch Boni hinzukommen.

Wie die Blaugrana offiziell bestätigen, wird Roque einen Vertrag bis 2031 unterschreiben. Die darin enthaltene Ausstiegsklausel liegt bei 500 Millionen Euro. Beide Seiten streben entsprechend eine langfristige Zusammenarbeit an.

Roque wird sich laut der ‚Mundo Deportivo‘ morgen um seinen Umzug kümmern. Am Freitag steht dann die erste Einheit unter seinem neuen Trainer Xavi auf dem Programm. Am 4. Januar könnte der 18-jährige Brasilianer im Ligaspiel gegen UD Las Palmas dann schon sein Debüt für Barça feiern.