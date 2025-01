Bayern-Flirt David lässt aufhorchen

Angreifer Jonathan David vom OSC Lille, der nicht nur wegen seines auslaufenden Vertrages weiter zu den begehrtesten Transferzielen Europas gehört, macht interessierten Vereinen Hoffnung auf einen Wechsel. Im Anschluss an die 1:2-Niederlage in der Champions League gegen den FC Liverpool am gestrigen Dienstagabend äußerte sich der 25-Jährige bei ‚Prime Video‘ zu seinen Zukunftsplänen: „Ich bin im letzten Jahr meines Vertrages. Wir werden sehen, was nächstes Jahr passiert. Ich bin für alles offen.“ Auch einen Verbleib in Lille schließe der Kanadier demnach nicht aus. Es wird allerdings erwartet, dass der abschlussstarke Mittelstürmer, der auch gegen Liverpool wieder einnetzte, den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte.

An Interessenten mangelt es nicht. Viele europäische Topklubs haben David auf dem Zettel, zuletzt wurde der Angreifer wiederholt mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Bisher galt dem Vernehmen nach vor allem ein Wechsel nach England als wahrscheinlich. Hier sei David allerdings nicht festgelegt, wie er betont: „Ich denke, die Premier League gilt natürlich als eine der besten Ligen der Welt. Aber für mich gilt nicht: Premier League oder gar nichts. Ich bin für alles offen und jede Liga hat ihre Herausforderungen.“ Der Münchner FCB darf sich also durchaus Hoffnungen machen.