Klopp: „Werde nicht gehen“

Jürgen Klopp wird seinen Trainerposten beim FC Liverpool nicht freiwillig aufgeben. „Also was mich betrifft, werde ich nicht gehen, solange es mir keiner befielt“, zitieren ihn englische Medien. Klopp weiter: „Weder die Trainerposition noch viele andere Dinge werden sich ändern. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, an dem wir andere Sachen ändern müssen, aber das ist etwas für die Zukunft. Sommer oder so, nicht jetzt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell belegt der deutsche Coach mit seinen Reds nur Platz neun in der Liga. Der Abstand auf einen Champions League-Rang beträgt zehn Punkte. Für Liverpool steht heute (20:45 Uhr) das Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers in der dritten Runde des FA Cup an.

Lese-Tipp

Klopp bestätigt: Liverpool plant weitere Transfers