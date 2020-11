Strobl: Karriereende in Augsburg

Tobias Strobl plant fest mit einem Karriereende beim FC Augsburg. „Davon gehe ich aus. Aktuell bin ich sehr zufrieden, hier sein zu können. Ich habe bewusst für drei Jahre unterschrieben und will den Vertrag erfüllen“, versichert der 30-jährige Defensivspieler im ‚kicker‘.

Im Sommer kam Strobl ablösefrei von Borussia Mönchengladbach in die Fuggerstadt. Inzwischen hat sich der Rechtsfuß einen Stammplatz auf der Sechs erarbeitet. In drei der vergangenen vier Spiele stand Strobl in der Startformation.