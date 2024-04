SV Werder: Rückendeckung für Werner

Cheftrainer Ole Werner steht beim SV Werder Bremen nicht zur Disposition. Gegenüber der vereinsnahen ‚DeichStube‘ betont Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz: „Als Ole zu uns kam, waren wir Zehnter in der zweiten Liga. Inzwischen sind wir aufgestiegen, haben eine erste fast sorgenfreie Saison in der Bundesliga gespielt und haben auch in dieser Saison nach 28 Spieltagen acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Ich weiß nicht, welche Erwartungshaltung es sonst gibt, aber ich finde das nicht so schlecht.“

Aus den vergangenen sechs Ligapartien konnten die Grün-Weißen lediglich zwei Punkte mitnehmen. Dennoch belegen die Bremer einen soliden zwölften Tabellenplatz und dürften mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. „Ich wünsche mir mehr Wertschätzung und Unterstützung für Ole und sein Team. Wir haben nach Darmstadt, Heidenheim und Bochum das viertniedrigste Budget in der Liga, daraus machen wir sehr viel“, so Fritz.