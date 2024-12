5 Premier League-Trainer wackeln | Neuer Klub für Ancelotti?

Weihnachtliches Entlassungsgespenst

Während andere Ligen zumindest kurz pausieren, wird in England traditionell auch rund um Weihnachten gespielt. Aktuell kriseln einige namhafte Klubs. Der ‚Mirror‘ sieht daher ein „Entlassungsrennen in der Premier League. Gleich fünf Trainer kämpfen dagegen, gefeuert zu werden.“ Die Betroffenen: Starcoach Pep Guardiola bei Manchester City (Tabellensiebter), Julen Lopetegui bei West Ham United (14.), Oliver Glasner bei Crystal Palace (16.), Sean Dyche beim FC Everton (15.) und Ange Postecoglou, der mit Tottenham Hotspur nur Platz elf belegt.

Ernennt Ranieri Ancelotti oder sich selbst?

Eigentlich betonte Carlo Ancelotti schon mehrfach, dass Real Madrid seine letzte Vereinsstation bleiben soll. Doch vielleicht macht er eine Ausnahme für seine alte Liebe aus aktiven Spielerzeiten? Die ‚Gazzetta dello Sport‘ bringt den Starcoach jedenfalls mit der AS Rom in Verbindung und erklärt: „Nachdem er mit Real alles gewonnen hat, könnte er die Herausforderung in der Stadt, in der er als Fußballer sein Herz ließ, annehmen.“ Dort, in Rom, ist der aktuelle Übergangstrainer Claudio Ranieri auch mit der Suche nach seinem eigenen Nachfolger betraut. Weitere namhafte Kandidaten für den Trainerposten bei der Roma ab Sommer sind dem Bericht zufolge Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini – und Ranieri selbst.