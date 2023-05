TSG: Neue Chance für Samassékou

Diadié Samassékou darf sich offenbar erneut bei der TSG Hoffenheim beweisen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen die Zeichen beim 27-Jähigen derzeit auf einen Neubeginn im Kraichgau. Die aktuelle Spielzeit verbrachte der Malier auf Leihbasis bei Olympiakos Piräus. Dort stand der Sechser wettbewerbsübergreifend 25 Mal auf dem Rasen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Woche berichteten griechische Medien übereinstimmend, dass Piräus zwar grundsätzlich an einer langfristigen Zusammenarbeit Interesse zeigt, nicht aber die Kaufoption über zwölf Millionen Euro ziehen möchte. Allem Anschein nach bahnt sich mit Blick auf die Zukunft des 27-fachen Nationalspielers also eine Kehrtwende an.

Lese-Tipp

Hoffenheim verabschiedet Delaney & Dolberg