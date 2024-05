EM: DFB-Gegner Ungarn mit fünf Deutschland-Legionären

Ungarn hat seinen Kader für die Europameisterschaft in Deutschland bekanntgegeben. Der deutsche Gegner in Gruppe A (Duell am 19. Juni in Stuttgart) geht mit fünf Spielern aus dem deutschen Profifußball in die Europameisterschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dabei sind Keeper Péter Gulácsi, Willi Orbán (beide RB Leipzig), Marton Dárdai (Hertha BSC), Attila Szalai (SC Freiburg) und András Schäfer (Union Berlin). Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Dominik Szoboszlai (FC Liverpool), der bis zum vergangenen Sommer ebenfalls für Leipzig spielte.