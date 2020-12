Huntelaar kündigt Karriereende an

Der niederländische Angreifer Klaas-Jan Huntelaar von Ajax Amsterdam hat das Ende seiner Profilaufbahn zum Ende der Saison angekündigt. Wie der 37-Jährige nach dem Spiel seines Klubs gegen PEC Zwolle (4:0) gegenüber ‚Fox Sports‘ verriet, werde er seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern und seine Karriere beenden: „Ich werde aufhören.“ Ein anderweitiges Engagement im Profifußball, etwa als Trainer, strebe der Torjäger vorerst nicht an. Vielmehr wolle er nach seinem Abschied eine Auszeit nehmen und mehr Zeit mit der Familie verbringen.

Beim klaren Sieg von Ajax gegen Zwolle spielte Huntelaar in der laufenden Spielzeit erstmals von Anfang an und sorgte mit seinem dritten Saisontor für das 1:0. Im Laufe seiner Karriere war der ehemalige niederländische Nationalspieler unter anderem für internationale Spitzenklubs wie Real Madrid und den AC Mailand aktiv gewesen. Zwischen 2010 und 2017 hatte Huntelaar zudem beim FC Schalke 04 gespielt und in 240 Pflichtspielen 126 Tore erzielt.