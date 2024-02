Arsenal-Talent mit deutschem Pass: Wo liegt Walters Zukunft?

Der FC Arsenal gehört spätestens seit der vergangenen Saison wieder zum Kandidatenkreis auf den Titel in der Premier League. Auch in der laufenden Spielzeit haben die Gunners Anschluss an die Tabellenspitze. Etwas zu kurz gerät dabei die Integration von Talenten aus der eigenen Akademie. Trainer Mikel Arteta brachte seit Amtsübernahme lediglich sieben Jungspieler zum Profidebüt – insgesamt kommen diese auf magere 18 Einsätze.

Darunter leidet auch Reuell Walters, flexibel einsetzbarer Verteidiger und englischer U19-Nationalspieler. 20 Mal war Walters bereits auf der Bank, außerdem nahm er am Trainingslager der Profis im Sommer teil. Ein Einsatz in der ersten Mannschaft steht bislang aber noch aus. Vielleicht ein Grund, warum der Youngster bislang noch keine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit mit Arsenal gefunden hat.

Gespräche zwischen dem Premier League-Klub und dem Eigengewächs laufen schon seit Ende 2023 – und ziehen sich ganz offensichtlich wie Kaugummi. Nach FT-Informationen ist deshalb ein Abgang nach der Saison nicht mehr ausgeschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Wochen eine Entscheidung über Walters Zukunft getroffen wird, wie FT erfuhr.

Sollte sich Walters tatsächlich dazu entscheiden, eine neue Herausforderung zu suchen, wäre auch ein Wechsel nach Deutschland interessant. Das Juwel hat nämlich Wurzeln in hiesigen Gefilden und besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Die deutsche Ader in seinem Stammbaum läuft über den Zweig seiner Großmutter bis zu ihm.

Wichtig ist für den 1,83 Meter großen Rechtsfuß, dass er den nächsten Schritt machen kann und künftig auch auf hohem Level Profierfahrung sammelt. Ob das bei Arsenal oder bei einem anderen Verein sein wird, soll sich zeitnah herausstellen.