Simeone hakt Griezmann-Deal ab

Diego Simeone glaubt nicht mehr an eine Rückkehr von Antoine Griezmann (30) zu Atlético Madrid. „Ich hoffe, Griezmann kann in Barcelona nicht richtig groß rauskommen“, so die eindeutigen Worte des Atletí-Trainers gegenüber der ‚Marca‘.

Zuletzt hatte Atlético mit dem FC Barcelona einen Tauschdeal verhandelt. Für Griezmann hätte der amtierende spanische Meister Mittelfeldspieler Saúl Ñíguez (26) nach Katalonien abgegeben. Doch vor allem Barça war mit den Rahmenbedingungen des Deals nicht einverstanden.