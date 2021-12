PSG: Pochettino stellt sich vor Messi

Das Vertrauen von PSG-Trainer Mauricio Pochettino in Superstar Lionel Messi (34) ist ungebrochen. „Es geht nur um Effizienz. Leo ist jemand, der schon immer Tore geschossen hat und er wird auch weiter Tore schießen“, so der argentinische Trainer auf der heutigen Pressekonferenz über seinen Landsmann, der bislang überschaubare vier Tore in zwölf Pflichtspielen erzielt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Messi wieder wie zu Barçazeiten trifft, ist für Pochettino eine „reine Frage der Zeit“. Trotz der Anlaufschwierigkeiten in Paris heimste der PSG-Angreifer kürzlich zum siebten Mal den Ballon d´Or ein. Für den FC Barcelona kommt er auf sage und schreibe 672 Tore in 778 Pflichtspielen.