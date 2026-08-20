SPL
Ex-Stuttgarter Millot zieht weiter
@Maxppp
Enzo Millot (24) steht vor einem Wechsel innerhalb der saudi-arabischen Pro League. Transferinsider Ben Jacobs bestätigt Berichte aus dem Wüstenstaat, dass Millot sich dem Aufsteiger Al Diriyah per Leihe anschließen wird.
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Bis 2028 steht der französische Offensivspieler noch bei Al Ahli unter Vertrag. Die Saudis hatten Millot vor einem Jahr für 30 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet. In 40 Einsätzen verbuchte er neun Tore und sieben Assists.
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