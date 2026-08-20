Menü Suche
Kommentar
SPL

Ex-Stuttgarter Millot zieht weiter

von David Hamza
Enzo Millot im Trikot von Al Ahli @Maxppp

Enzo Millot (24) steht vor einem Wechsel innerhalb der saudi-arabischen Pro League. Transferinsider Ben Jacobs bestätigt Berichte aus dem Wüstenstaat, dass Millot sich dem Aufsteiger Al Diriyah per Leihe anschließen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2028 steht der französische Offensivspieler noch bei Al Ahli unter Vertrag. Die Saudis hatten Millot vor einem Jahr für 30 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet. In 40 Einsätzen verbuchte er neun Tore und sieben Assists.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Enzo Millot

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Enzo Millot Enzo Millot
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert