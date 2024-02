Mbappé-Aufregung: Real tütet 70-Millionen-Deal ein

Mit einem Teaser-Video auf den Sozialen Medien, in dem äußerst nebulös eine Neuigkeit für den morgigen Freitag angekündigt wird, sorgte Real Madrid am Vormittag für Aufregung unter den eigenen Anhängern. Nicht wenige gingen davon aus, dass Kylian Mbappé (25/Paris St. Germain) dann als Neuzugang vorgestellt wird. Dem ist laut der ‚Marca‘ aber nicht so – es soll sich um einen Sponsorendeal handeln.

Der spanischen Sportzeitung zufolge hat Real mit dem US-amerikanischen Unternehmen HP eine Partnerschaft abgeschlossen, die eine Präsenz auf dem Trikotärmel zusichert und den Königlichen im Gegenzug 70 Millionen Euro jährlich beschert. Möglich aber, dass sich Mbappé jenes Trikot ab der kommenden Saison überstreifen wird. Der PSG-Star kann nach Ablauf seines Vertrag im Sommer ablösefrei wechseln. Und nach Infos der FT-Partnerseite Foot Mercato ist sich Real mit Mbappé grundsätzlich über einen Transfer einig.