Nottingham verhandelt mit Torgaranten

Nottingham Forest hat die Vertragsverhandlungen mit Mittelstürmer Chris Wood eingeleitet. Das berichten das Fachmagazin ‚The Athletic‘ und die Tageszeitung ‚The Telegraph‘. Der Kontrakt des 32-jährigen Neuseeländers endet nach der laufenden Saison und die Tricky Trees sind sehr daran interessiert, dass sich das zeitnah ändert.

Denn Wood gehört zu den ganz wichtigen Akteuren seiner Mannschaft, traf in den ersten neun Premier League-Spielen schon sieben Mal. In der vergangenen Saison war der Routinier 14 Mal in Englands höchster Spielklasse erfolgreich. Kein Wunder also, dass Nottingham den Torgaranten unbedingt halten will.