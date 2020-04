Vier Gründe: Lautaro hängt Neymar ab

Der FC Barcelona muss sich vermutlich entscheiden: Neymar oder Lautaro Martínez? Denn der Brasilianer von Paris St. Germain soll 150 Millionen Euro kosten, Lautaro ist mit einer festgeschriebenen Ablöse von 111 Millionen Euro ebenfalls ein kostspieliges Vergnügen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, wird Barça beide Transfers kaum in einem Sommer finanzieren können.

Kann nur einer der beiden Angreifer ins Camp Nou kommen, wird die Wahl der katalanischen Zeitung zufolge aller Voraussicht nach auf den 22-Jährigen von Inter Mailand fallen. Vier Gründe sprechen dafür, dass Lautaro eher ins Camp Nou kommt als Neymar.

Lautaro hängt Neymar ab

Da wäre zum einen das Alter. Der Argentinier ist sechs Jahre jünger als der 28-jährige Neymar. Hinzu kommt, dass der PSG-Angreifer in den vergangenen Jahren häufig mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Drittens ist Lautaro rund 40 Millionen Euro günstiger zu haben. Und last but not least dürften die Verhandlungen mit Inter einfacher sein als mit PSG.

Der Grund: Die Nerazzurri haben Interesse an einigen Akteuren des FC Barcelona. So stehen Arturo Vidal (32), Ivan Rakitic (32) und Nélson Semedo (26) auf der Inter-Wunschliste. Tauschgeschäfte könnten den Lautaro-Wechsel also erleichtern. Paris dagegen lehnte schon im vergangenen Sommer ein ähnliches Modell ab.