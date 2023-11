Stammplatz verloren: Wechselt Pavlenka im Winter?

Es hatte sich bereits angekündigt: Obwohl seine Adduktorenverletzung vollständig auskuriert war, stand Jiri Pavlenka (31) bei der gestrigen 0:3-Heimniederlage des SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen nicht zwischen den Pfosten. Stattdessen erhielt die nominelle Nummer zwei Michael Zetterer (28) vom Trainerteam rund um Chefcoach Ole Werner den Vorzug.

Dass es sich dabei um einen Torwartwechsel handelt, den die Verantwortlichen so schnell nicht mehr rückgängig machen wollen, bestätigte Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz im Anschluss an die Partie: „Die Entscheidung ist jetzt erstmal gefallen. Natürlich wechselst du nicht Woche für Woche auf der Torhüterposition, denn das bringt dich nicht weiter.“

SV Werder: T-Frage entschieden

Auch wenn Pavlenka die Degradierung „hochprofessionell“ aufgenommen habe, bringt der ‚kicker‘ einen Winter-Wechsel ins Spiel. Schließlich hatte sich der Tscheche gerade erst den Stammplatz in der Nationalmannschaft gesichert. Um auch bei der EM 2024 den Posten sicher zu haben, ist Spielpraxis auf Klubebene essenziell. Ohnehin soll das Arbeitspapier des Torhüters an der Weser im Sommer auslaufen.

Für Werder sei ein Transfer zum jetzigen Zeitpunkt aber „noch kein Thema“, so Fritz, der dennoch einräumt, dass es „im Fußball schnell gehen kann“. Womöglich könnte man sich in Bremen mit der Idee anfreunden, in der kommenden Transferphase noch einen Erlös für Pavlenka zu erhalten und so einen ablösefreien Abgang im Sommer zu vermeiden.