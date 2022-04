Barça: De Jong wird „Optionen prüfen“

Luuk de Jong wird nach der laufenden Spielzeit seine Möglichkeiten abwägen. Wie der Mittelstürmer gegenüber ‚Ziggo Sport‘ erklärt, ist ein Verbleib beim FC Barcelona alles andere als sicher: „Nach dieser Saison werde ich meine Optionen prüfen. Ich muss noch sehen, welche Angebote kommen.“ Für de Jong sei es aber keine Frage, dass er „lieber bei Barcelona bleiben würde“.

Derzeit ist der 31-jährige Niederländer vom FC Sevilla an die Katalanen, die eine Kaufoption besitzen, ausgeliehen. Obwohl de Jong lediglich Ergänzungsspieler ist und oft nur wenige Minuten spielt, erzielte er in seinen vergangenen sieben Einsätzen in der Liga fünf Tore, die zum Teil wichtige Punkte für die Blaugrana sicherten. Barça will sich im Sommer dem Vernehmen nach dennoch von de Jong trennen.