FC Bayern: 120 Millionen für Davies

Am Montag soll Alphonso Davies seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern unterschreiben. Aus dem auslaufenden Kontrakt wird dann ein langfristiges Arbeitspapier bis 2030 – dessen Inhalt dem 24-jährigen Linksverteidiger schmecken dürfte.

Die ‚Bild‘ rechnet vor, dass Davies in den kommenden fünf Jahren bis zu 120 Millionen Euro verdienen kann. Das Fixgehalt für den Kanadier liegt demnach bei 15 Millionen pro Saison, weitere fünf Millionen sind per annum als Boni drin – macht maximal 20 Millionen für jede der fünf Spielzeiten.

Hinzu kommt dann noch eine Einmalzahlung von 20 Millionen Euro. Ein bei auslaufenden Verträgen handelsübliches Handgeld. Ergibt ein Vertragsvolumen von Minimum 95 Millionen und maximal bis zu 120 Millionen Euro für Davies.

Unterschrift während Verletzung

Eine ganze Menge Geld. Insbesondere wenn man bedenkt, dass die Bayern unter vorheriger Führung doch arg daran zweifelten, ob sie überhaupt mit dem formschwachen Sprinter verlängern sollte. Doch der neue Trainer Vincent Kompany führte Davies zurück zu alter Stärke. Ärgerlich: Beim 0:3 gegen Feyenoord Rotterdam am Mittwoch zog sich Davies einen Muskelfaserriss zu und fällt nun erstmal aus. Immerhin kann er so aber in Ruhe seinen 120-Millionen-Vertrag unterschreiben.