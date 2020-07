Bericht: BVB verkauft Burnic | Wolf-Poker läuft

Dzenis Burnic kehrt Borussia Dortmund den Rücken. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, wechselt der 22-jährige Defensivallrounder für eine sechsstellige Ablösesumme zu einem Zweitligisten. Um welchen Klub es sich dabei handelt, ist derzeit noch unklar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Burnic war in den vergangenen eineinhalb Jahren an Dynamo Dresden verliehen und sammelte dort 34 Zweitligaeinsätze. Den jüngsten Abstieg in die dritte Liga konnte das Dortmunder Eigengewächs jedoch nicht verhindern.

Hertha will Wolf zum Schnäppchenpreis

Bei Marius Wolf läuft derweil der Ablösepoker, so die ‚Ruhr Nachrichten‘. Hertha BSC würde den 25-Jährigen gerne halten, laut ‚Bild‘ schwebt Berlin eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro vor.

Bereits in der vergangenen Saison war der Flügelspieler vom BVB an die Hauptstädter verliehen gewesen. Auch die AS Monaco mit Trainer und Förderer Niko Kovac soll Interesse an Wolf zeigen.