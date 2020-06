„Drei Tore gegen Rassismus“ | Pep will Torres

Anerkennung für Sancho, Hakimi und Thuram

Unter der Anzeige geht's weiter

Der durch Polizeigewalt verursachte Tod des farbigen US-Amerikaners George Floyd führt in den Vereinigten Staaten seit Tagen zu massiven Protesten. Drei Bundesligaspieler solidarisierten sich nach ihren Toren am gestrigen Sonntag mit Floyd und ernten dafür in der internationalen Presse viel Anerkennung. „Sancho der Held“, heißt es etwa im ‚Daily Mirror‘. Ebenso wie Teamkollege Achraf Hakimi hatte der BVB-Spieler ein Shirt mit der Aufschrift „Justice for George“ gezeigt. Gladbachs Marcus Thuram kniete nach seinem Tor nieder, die ‚L’Équipe‘ attestiert dem Stürmer deshalb „große Klasse“. Die ‚as‘ titelt: „Drei Tore gegen Rassismus.“

Guardiola will Torres

Immer mehr deutet darauf hin, dass Leroy Sané ab der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen wird. Manchester City sucht entsprechend nach einem Ersatz und ist laut ‚Superdeporte‘ in Valencia fündig geworden. Ferran Torres heißt demnach Pep Guardiolas Objekt der Begierde. Der 20-jährige Flügelspieler war zuletzt auch immer wieder mit dem FC Bayern und insbesondere Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.

Zwei „Neuzugänge“ für Zidane

Am 11. Juni kehrt Spaniens La Liga in den Spielbetrieb zurück. Um im Titelrennen mit dem FC Barcelona zu bestehen, plant Real Madrids Trainer Zinedine Zidane dabei mit einem neuen Angriffstrio, berichtet die ‚as‘. Die zuvor lange verletzten Eden Hazard und Marco Asensio sind dabei quasi als Neuzugänge zu betrachten und sollen Mittelstürmer Karim Benzema flankieren. Klingt durchaus erfolgsversprechend.