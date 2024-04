Doekhi-Verbleib: Union „in guter Position“

Union Berlin glaubt an eine langfristige Zusammenarbeit mit Innenverteidiger Danilho Doekhi (25). Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ gibt Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert zu verstehen: „Danilho fühlt sich wohl bei uns und weiß, was er an Union hat. Wir sind in einer guten Position.“

Vertraglich ist Doekhi bis 2025 an die Eisernen gebunden. Das soll auch einige Ligarivalen auf den Plan gerufen haben. Ruhnert fügt hinzu: „Da er ein Spieler ist, der sich ohnehin nie verrückt machen lässt, wird es immer einen offenen Austausch geben.“