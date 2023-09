Barça: Mit Xavi bis 2025

Xavi und der FC Barcelona setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie die Blaugrana bekanntgeben, verlängert der 43-Jährige seinen Vertrag bis 2025. Dessen altes Arbeitspapier war nur noch die laufende Saison gültig.

Xavi trainiert die Katalanen seit Anfang November 2021. In 96 Partien holte der ehemalige Profi bislang durchschnittlich 2,07 Punkte. Eine beachtliche Quote.

Erfolgreich als Spieler und Trainer

Als Spieler lief Xavi von 1995 bis 2015 für den La Liga-Klub auf, ehe er zum katarischen Erstligisten Al Sadd SC wechselte. Bei Al Sadd startete der Spanier nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn auch seine Trainerkarriere.

Bisher gewann Xavi als Übungsleiter neun Titel. Sein bis dato größter Erfolg: Die spanische Meisterschaft mit Barcelona, die er in diesem Jahr bejubeln durfte. Auch in Katar holte der in Terrassa geborene Coach die Meisterschaft.