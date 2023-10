„Er ist eine Maschine“ – zwei Gründe für Sanés Formhoch

Wettbewerbsübergreifend erzielte Leroy Sané für den FC Bayern in elf Einsätzen bereits sieben Tore. Eine Quote, die belegt, dass der 27-Jährige stark in die Saison gestartet ist und aufzeigt, warum er momentan zu den Leistungsträgern des Rekordmeisters zählt.

Laut dem ‚kicker‘ gibt es für Sanés positive Entwicklung zwei Gründe. Zum einen lebt seine Frau mittlerweile dauerhaft in München, zum anderen schätzt der 55-fache Nationalspieler die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Tuchel. Dem Linksfuß gefalle die „direkte Art und Weise der Kommunikation“ mit Tuchel. Zudem überzeuge ihn der „fußballtaktische Ansatz“ seines Übungsleiters.

Dass die beiden ein gutes Verhältnis pflegen, bestätigte Tuchel nach der gestrigen Bundesligapartie gegen den SC Freiburg (3:0) gegenüber ‚DAZN‘: „Wir haben einen Draht zueinander, das glaube ich schon. Die Chemie stimmt.“ Der 50-Jährige lobte seinen Schützling in den höchsten Tönen: „Er kann auch vorangehen, er muss das auch machen, weil er das körperlich drauf hat. Er ist körperlich eine Maschine und das muss er zeigen. Dann kann er die Liga dominieren. Das macht er auch gerade.“