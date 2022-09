Lahms Aufgaben beim VfB

Phillip Lahm gibt Einblick in seine neue Tätigkeit als Berater beim VfB Stuttgart. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der ehemalige Weltmeister sein Aufgabenfeld: „Ich berate in erster Linie den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle und das Präsidium. Ich habe meine Rolle in den letzten Wochen ausführlich besprochen, ich kenne die Erwartungen, die der Verein an mich hat.“ Das Präsidium erwarte von ihm Handlungsempfehlungen auf Grundlage seiner langjährigen Erfahrung im Profigeschäft.

Beim Thema Transfer-Umsetzung hält sich Lahm jedoch bedeckt: „Nein, das ist Aufgabe von den Verantwortlichen im Verein.“ Der Ex-Münchner strebt wieder nach hohen Zielen: „Mit meiner Beratung will ich dazu beitragen, dass er wieder ein Verein ist, der viel öfter gewinnt als verliert“. Diese Zielsetzung wird er ausschließlich mit dem VfB angehen, weil sich die Schwaben für die ersten beiden Jahre einen Exklusivitätsanspruch in den Vertrag einbauen ließen.