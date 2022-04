BVB: Haaland lässt hoffen

Erling Haaland schließt einen Einsatz am heutigen Samstag (18:30 Uhr) gegen RB Leipzig nicht aus. Im Vereinssender ‚BVB-TV‘ äußerte er sich am Rande des gestrigen Trainings zu seinem Zustand: „Mir geht es gut, mein Knöchel schmerzt noch ein wenig, aber es wird besser. Wir müssen sehen, wie ich mich morgen fühle. Ich denke, es gibt die Chance, dass ich spielen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Länderspiel gegen Armenien (9:0) am Dienstag war der norwegische Superstar böse gefoult worden. Dabei hatte er sich am Fuß verletzt. In der laufenden Saison verpasste Haaland aufgrund unterschiedlicher Blessuren bereits 16 Pflichtspiele.