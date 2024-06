Leipzig: Neuer Ersatz-Kandidat für die Zehn

Mit Dani Olmo (26) und Xavi Simons (21) stehen zwei Spieler der Extraklasse im Kader von RB Leipzig – noch. Beide Akteure verkörpern den modernen Zehner und befinden sich auf einem Niveau, das zahlreiche Vereine aus der europäischen Elite-Kategorie anlockt. Während der Leihvertrag mit Paris St. Germain für Simons endet, darf Olmo bis zum 15. Juli noch per 60-Millionen-Euro-Klausel wechseln.

Um auf das Szenario vorbereitet zu sein, dass beide Akteure künftig mit anderen Wappen auf der Brust auflaufen, basteln die RB-Bosse schon an Lösungen. Laut ‚Bild‘ gehört Angel Gomes (23) vom OSC Lille zu den möglichen Ersatzkandidaten. Der 1,68 Meter kleine Dribbler wurde bei Manchester United ausgebildet und spielt seit 2020 für den französischen Erstligisten.

Wettbewerbsübergreifend kam Gomes in der vergangenen Saison auf 45 Einsätze, erzielte zwei Tore in der Europa Conference League und lieferte zehn Assists in allen Wettbewerben. Für die Leipziger ausreichend, um ihn als mögliche Neuverpflichtung in Betracht zu ziehen. Vertreten wird Gomes von Star-Berater Pini Zahavi, der auch Ex-RB-Profi Christopher Nkunku (26/FC Chelsea) betreut. Die Drähte dürften dementsprechend schnell heiß laufen, wenn Leipzig ernstmacht.

Auch Wimmer weiter Thema

Neben Gomes gilt weiterhin Patrick Wimmer (23) vom VfL Wolfsburg als potenzieller Neuzugang. Beim österreichischen Nationalspieler sieht sich Leipzig allerdings der Konkurrenz von Borussia Dortmund gegenüber. Anders sieht das bei Elijf Elmas aus. Der 24-jährige Nordmazedonier kam schon im Januar für 24 Millionen Euro von der SSC Neapel und galt schon im Winter als Vorgriff auf die möglichen Abgänge von Olmo und Simons.