Jashari bestätigt „Angebote aus der Bundesliga“

Ardon Jashari (21) vom FC Luzern hat bestätigt, dass im Sommer konkrete Anfragen deutscher Klubs bei ihm eingegangen sind. „Es gab ein paar Angebote aus der Bundesliga“, erklärt der Mittelfeldspieler im Interview mit dem ‚Blick‘, „auch aus der Premier League, der Serie A oder von Spitzenklubs aus Belgien. Aber was das Gesamtpaket angeht, kam kein Verein infrage, deswegen bin ich nicht ins Ausland gewechselt.“

Die Fühler ausgestreckt hatten unter anderem Werder Bremen, der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach. Geklappt hat es mit einem Wechsel am Ende nicht. Versäumtes könnte allerdings im Winter oder aber spätestens im Anschluss an die laufende Saison nachgeholt werden. „Nächstes Jahr werde ich 22. Und irgendeinmal ist es schon das Ziel, dass ich ins Ausland wechsle“, so der zweifache Nationalspieler.