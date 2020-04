Bericht: Hoffenheim verzichtet auf Rudy-Kauf

Sebastian Rudy wird mit Ablauf der Saison voraussichtlich zu Schalke 04 zurückkehren. Dem ‚kicker‘ zufolge verzichtet die TSG Hoffenheim darauf, den flexiblen Leihspieler für sechs Millionen Euro festzuverpflichten. Hintergrund sind die finanziellen Unwägbarkeiten der Coronakrise.

Rudy war im Sommer nach unglücklichen Intermezzi beim FC Bayern und auf Schalke nach Hoffenheim zurückgekehrt. Dort ist der 30-jährige Nationalspieler zwar unter Trainer Alfred Schreuder gesetzt – allerdings spricht Rudys Alter gegen eine permanente Beschäftigung, so der ‚kicker‘.

16-Millionen-Flop

In Gelsenkirchen besitzt Rudy noch einen Vertrag bis 2022. 2018 hatte S04 noch stolze 16 Millionen Euro Ablöse für den defensiven Mittelfeldspieler an die Bayern überwiesen – die Liaison entpuppte sich aber als Missverständnis. Nun droht das wirtschaftlich gebeutelte Schalke auf Rudy und seinem Top-Gehalt sitzenzubleiben.

Der Rechtsfuß hatte sich im Januar wenig positiv über Schalke geäußert, sagte damals gegenüber ‚t-online‘: „Mir kam es definitiv so vor, als sei ich in der Öffentlichkeit zum Gesicht der Krise auserkoren worden. [...] Da hat Schalke es verpasst, mich als Spieler zu schützen.“ Im Pott kam das gar nicht gut an.