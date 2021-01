Real-Reservist zu Tottenham?

Éder Militão, der aktuell bei Real Madrid unter Vertrag steht, ist offenbar auf dem Radar von Tottenham Hotspur gelandet. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, bekunden die Spurs Interesse am 22-Jährigen. Dem Bericht zufolge schwebt dem Klub aus der Premier League ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Tottenham sollen auch Inter Mailand, der AC Mailand sowie die AS Rom ihre Fühler nach Militão ausgestreckt haben. In den Plänen von Real-Coach Zinedine Zidane spielt der Brasilianer keine große Rolle. In der laufenden Spielzeit kam der körperlich starke Rechtsfuß lediglich in drei Partien zum Einsatz.