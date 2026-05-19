Brisantes Gerücht um Amorim

Während José Mourinho kurz vor der Rückkehr zu Real Madrid steht, müssen die Verantwortlichen bei Benfica Lissabon nach einem Ersatz fahnden. Laut ‚Sky Sports‘ stehen dabei zwei Kandidaten besonders im Fokus: Ruben Amorim und Marco Silva.

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Während Amorim derzeit ohne Anstellung ist, läuft der Vertrag von Silva beim FC Fulham zum Saisonende aus. An Silva zeigen dem Bericht zufolge aber auch mehrere Premier League-Klubs Interesse. Brisant bei der Personalie Amorim: Vor seinem Engagement bei Manchester United trainierte der Coach Benficas Stadtrivalen Sporting.