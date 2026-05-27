Augsburg zieht Ribeiro-Klausel

Rodrigo Ribeiro bleibt dem FC Augsburg erhalten. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Fuggerstädter die Kaufoption für den 21-jährigen Leihspieler gezogen. Demzufolge fließen fünf Millionen Euro Ablöse an Sporting Lissabon. Bis zu einer weiteren Million können an Boni noch hinzukommen. Ribeiro hat dem Bezahlsender zufolge bis 2030 beim FCA unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelstürmer war im Winter zu den bayrischen Schwaben gewechselt und erzielte seitdem in 14 Liga-Einsätzen zwei Treffer. Die offizielle Verkündung des Deals soll noch am heutigen Mittwoch erfolgen.