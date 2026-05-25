Augsburg verkauft Bauer

Maximilian Bauer (26) kehrt nicht zum FC Augsburg zurück. Die Fuggerstädter geben offiziell bekannt, dass nach dem Klassenerhalt von Arminia Bielefeld die Kaufpflicht bei dem Innenverteidiger greift. Wie hoch die Ablöse ausfällt, ist bislang nicht durchgesickert.

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Bauer hatte sich dem Zweitligisten zur Rückrunde auf Leihbasis angeschlossen. Seitdem kam er in allen 17 möglichen Ligapartien zum Einsatz – fast immer über die vollen 90 Minuten.