Bundesliga
Augsburg verkauft Bauer
1 min.
@Maxppp
Maximilian Bauer (26) kehrt nicht zum FC Augsburg zurück. Die Fuggerstädter geben offiziell bekannt, dass nach dem Klassenerhalt von Arminia Bielefeld die Kaufpflicht bei dem Innenverteidiger greift. Wie hoch die Ablöse ausfällt, ist bislang nicht durchgesickert.
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FC Augsburg @FCAugsburg – 11:00
Abschied von 𝐌𝐚𝐱𝐢 𝐁𝐚𝐮𝐞𝐫: Nach dem Klassenerhalt der Arminia greift die vereinbarte Kaufpflicht - mach's gut, Maxi! Wünschen Dir nur das Beste! 🙌Bei X ansehen
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Bauer hatte sich dem Zweitligisten zur Rückrunde auf Leihbasis angeschlossen. Seitdem kam er in allen 17 möglichen Ligapartien zum Einsatz – fast immer über die vollen 90 Minuten.
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