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VfB verpflichtet Funk

von David Hamza - Quelle: vfb.de
1 min.
Marius Funk dirigiert seine Vorderleute @Maxppp

Marius Funk (30) kehrt zum VfB Stuttgart zurück. Der Torhüter unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Funk kommt ablösefrei von Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus, wo sein Kontrakt in diesem Sommer ausläuft. Eingeplant sein könnte Funk als dritter Profi-Torwart oder Nummer eins der Drittliga-Mannschaft. Für den VfB hatte er schon von 2010 bis 2016 in Jugend und Reserve gespielt.

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VfB Stuttgart 1893
Zurück, wo alles begonnen hat.
Welcome back, Marius Funk! 🤍❤

#VfB | #VfB1893 | #Funk2028
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Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagt: „Marius Funk hat nach seiner fußballerischen Ausbildung beim VfB viele Erfahrungen in unterschiedlichen Klubs gesammelt und kehrt nun als gestandener Profi nach Stuttgart zurück. Wir freuen uns, dass Marius künftig ein Teil unseres Torwartteams ist, und sind davon überzeugt, dass er sowohl aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten als auch wegen seiner charakterlichen Eigenschaften ein wichtiger Neuzugang für uns ist.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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