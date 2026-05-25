WM-Kader: Spanien rasiert Real-Star

Überraschenderweise hat es Dean Huijsen nicht in den spanischen WM-Kader geschafft. Der Innenverteidiger von Real Madrid findet sich nicht im 26-köpfigen Aufgebot von Nationaltrainer Luis de la Fuente wieder. Da auch Daniel Carvajal nicht mit von der Partie ist, reist der amtierende Europameister ohne Real-Profi nach Nordamerika.

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Aus der Bundesliga ist Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen dabei. Ansonsten stehen zahlreiche Barça-Stars im Kader, darunter der angeschlagene Lamine Yamal sowie Dani Olmo, Ferran Torres, Gavi, Pedri, Eric García, Pau Cubarsí und Joan García.