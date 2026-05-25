Menü Suche
Kommentar 6
Offiziell Weltmeisterschaft

WM-Kader: Spanien rasiert Real-Star

von Julian Jasch
1 min.
Dean Hujisen hat den Ball am Fuß @Maxppp

Überraschenderweise hat es Dean Huijsen nicht in den spanischen WM-Kader geschafft. Der Innenverteidiger von Real Madrid findet sich nicht im 26-köpfigen Aufgebot von Nationaltrainer Luis de la Fuente wieder. Da auch Daniel Carvajal nicht mit von der Partie ist, reist der amtierende Europameister ohne Real-Profi nach Nordamerika.

Unter der Anzeige geht's weiter
Selección Española Masculina de Fútbol
𝗦𝗢𝗡 𝗘𝗟𝗟𝗢𝗦.

Son nuestros 26.

#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA
Bei X ansehen

Aus der Bundesliga ist Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen dabei. Ansonsten stehen zahlreiche Barça-Stars im Kader, darunter der angeschlagene Lamine Yamal sowie Dani Olmo, Ferran Torres, Gavi, Pedri, Eric García, Pau Cubarsí und Joan García.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
La Liga
Spanien
Real Madrid
Dean Huijsen

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
La Liga La Liga
Spanien Flag Spanien
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Dean Huijsen Dean Huijsen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert