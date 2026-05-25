Senesi-Transfer vor dem Abschluss

Marcos Senesi (29) wird sich aller Voraussicht nach Tottenham Hotspur anschließen. Laut Transferinsider Matteo Moretto ist der Deal fast in trockenen Tüchern. Mündlich seien sich Verein und Spieler schon einig, Tottenham arbeite derzeit den Vierjahresvertrag für Senesi aus.

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Der argentinische Innenverteidiger (drei Länderspiele) kommt ablösefrei nach London. Dass Senesi seinen auslaufenden Vertrag beim AFC Bournemouth nicht verlängern wird, teilten die Cherries bereits mit. Interesse am Linksfuß zeigten zwischenzeitlich auch weitere Vereine wie Borussia Dortmund, der FC Liverpool oder Juventus Turin.