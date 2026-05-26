Augsburg kämpft um Giannoulis

Dem FC Augsburg droht Vertragszoff mit Dimitrios Giannoulis. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zieht es den 30-Jährigen trotz eines laufenden Kontrakts bis 2028 aus privaten Gründen in die Heimat, am liebsten zu PAOK Saloniki. Die Verantwortlichen der Fuggerstädter hoffen, den linken Schienenspieler dennoch von einem Verbleib von zumindest einer weiteren Saison zu überreden. Der Stammspieler wäre für den FCA nur schwer zu ersetzen.

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Vor zwei Jahren war Giannoulis ablösefrei von Norwich City zu den bayerischen Schwaben gewechselt und hat bisher wettbewerbsübergreifend 63 Pflichtspiele für den Klub absolviert. In der gerade abgelaufenen Bundesligasaison stand der 34-fache griechische Nationalspieler 27 Mal auf dem Feld und sammelte starke sieben Scorerpunkte. Bereits im Winter stand er vor einem Wechsel nach Thessaloniki, schlussendlich konnten sich die Klubs aber nicht einigen.