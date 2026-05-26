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Offiziell 3. Liga

Arabi heuert in Düsseldorf an

von Remo Schatz - Quelle: f95.de
1 min.
In Bielefeld für die Kaderplanung zuständig: Samir Arabi @Maxppp

Fortuna Düsseldorf hat einen Ersatz für Sven Mislintat gefunden, der nach dem Abstieg in die dritte Liga den Hut nehmen musste. Mit dem Neuaufbau wird Samir Arabi betraut.

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Fortuna Düsseldorf
Aufsichtsrat stellt Vorstand nach Abstieg neu auf ℹ️

Der Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf hat nach dem Abstieg in die 3. Liga wichtige personelle Entscheidungen für die Zukunft des Vereins getroffen.

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Der gebürtige Aachener arbeitete sich in seiner Zeit bei Arminia Bielefeld von 2011 bis 2023 vom Sportlichen Leiter bis hin zum Sportgeschäftsführer hoch. Seit der Entlassung auf der Alm vor über drei Jahren ist der 47-Jährige ohne Verein und freut sich nun: „Fortuna Düsseldorf ist trotz der aktuellen Situation ein besonderer Verein mit viel Leidenschaft und großartigen Fans. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir sehr schnell gezeigt, dass hier absolute Klarheit darüber herrscht, welchen Weg der Verein jetzt gehen muss.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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