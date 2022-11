Guardiola vs. Ibrahimovic | Piqué mit seinem letzten Auftritt

Ein sarkastischer Guardiola

Es gibt neuen Stoff im Duell Pep Guardiola gegen Zlatan Ibrahimovic. Neben diesen beiden Herren ziert das Cover des ‚Mirror‘ auch Erling Haaland, um den es im Streit der Erstgenannten geht. Ibrahimovic hatte auf die Frage, ob Guardiola dem jungen Norweger in seiner Entwicklung helfen könne, in seiner gewohnten Manier geantwortet: „Das hängt von Guardiolas Ego ab, ob er zulässt, dass Haaland eine größere Nummer wird als er selbst.“ Der sarkastische Konter des Trainers von Manchester City folgte zugleich: „Er hat vollkommen Recht. In diesem Klub, in dieser Mannschaft, ist mein Ego wichtiger als jede andere Person, jeder andere Spieler. Ich mag es nicht, wenn Erling drei Tore schießt und alle Schlagzeilen bekommt. Ich bin so neidisch!“ Freunde werden der Spanier und der Schwede wohl nicht mehr. Gefundenes Fressen für den ‚Mirror‘, der mit einem Wortspiel titelt: „Take Zlat.“

Piqués „letzter Kuss“

In Spanien dreht sich alles um Gerard Piqués letztes Ligaheimspiel mit dem FC Barcelona gegen UD Almería am heutigen Samstag (21 Uhr), nachdem der 35-Jährige vorgestern sein Karriereende bekannt gegeben hatte. Dementsprechend wehmütig ist die Überschrift der ‚Mundo Deportivo‘: „Der letzte Kuss“. Die Titelseite der ‚Sport‘ zeigt neben einem aktuellen Foto von Piqué auch eines aus seiner Kindheit und versieht es mit „Lebe wohl, Culé!“

Alarm in Mailand

Die italienische ‚Gazzetta dello Sport‘ sieht die Vertragssituation von Rafael Leão sehr problematisch. „Verlängerungs-Alarm – Die brennende Unterschrift“, titelt die Zeitung. Der Kontrakt des 23-jährigen Portugiesen läuft zwar noch bis 2024, doch der AC Mailand will schon seit geraumer Zeit verlängern. Die Einigung über das Gehalt stehe noch aus, weshalb Leão wohl ohne neuen Vertrag zur WM fahren wird. Durchaus riskant, denn mit einer guten Leistung beim Turnier in Katar könnten weitere große Klubs beim Stürmer anklopfen.