Medien: Frankfurt wirbt intensiv um Córdoba

Den einen oder anderen Abgang werden sie bei Eintracht Frankfurt einkalkulieren müssen. Dass Filip Kostic (29) noch eine weitere Saison gehalten werden kann, ist zweifelhaft und ob eines Vertrags bis 2023 wirtschaftlich auch nicht ratsam. Beim Japaner Daichi Kamada (25) ist die Situation die gleiche.

Die Verantwortlichen um SGE-Vorstand Markus Krösche sind also gut beraten, Vorkehrungen zu treffen und sich schon jetzt um potenzielle Neuzugänge zu bemühen. Ein heißer Kandidat ist Iñigo Córdoba, wie der TV-Sender ‚Sport1‘ zu berichten weiß.

Demzufolge buhlt die Eintracht intensiv um den 24-jährigen Spanier, der aktuell mit starken Leistungen in der Eredivisie für die Go Ahead Eagles auf sich aufmerksam macht. Acht Mal schon traf der auf praktisch allen offensiven Positionen einsetzbare Córdoba in 20 Liga-Partien für den Aufsteiger.

Auch Hertha & VfB schon dran

Einen beachtlichen zwölften Platz belegen die Eagles auch dank der Tor ihres Leihspielers, der unter anderem auch gegen die Topklubs Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven getroffen hat. Regulär steht Córdoba noch bis 2023 bei seinem Heimatklub Athletic Bilbao unter Vertrag.

Im Herbst sollen sich bereits Hertha BSC und der VfB Stuttgart mit dem 1,80-Mann beschäftigt haben. Nun ist offensichtlich die SGE vorgeprescht. Ausstechen müssen die Hessen laut ‚Sport1‘ Real Sociedad, das ebenfalls hinter Córdoba her sein soll.