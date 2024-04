Ende einer Ära: Klublegende Muniain verlässt Bilbao

Routinier Iker Muniain und Athletic Bilbao gehen nach 15 Jahren getrennte Wege. Der La Liga-Vertreter vermeldet offiziell, dass der 31-jährige Offensivspieler im Sommer von Bord geht. Das auslaufende Arbeitspapier des Spaniers wird nicht mehr verlängert.

Wohin es Muniain im Anschluss an die Saison zieht, ist noch offen. In Bilbao reifte der Rechtsfuß zum Nationalspieler (zwei Länderspiele). 557 Pflichtspiele (145 Torbeteiligungen) sammelte der Kapitän für seinen Ausbildungs- und Herzensverein. Die Liaison krönte Muniain in der aktuellen Spielzeit mit dem Gewinn des spanischen Pokals.