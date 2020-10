Arsenal: Geht Saliba in die zweite Liga?

Am Deadline Day kam eine weitere Leihe zur AS St. Étiennie nicht zustande, nun könnte es für William Saliba für eine Spielzeit in die zweite englische Liga gehen. Laut der englischen ‚PA News Agency‘ spielt der FC Arsenal mit dem Gedanken, den 19-jährigen Innenverteidiger noch bis zum 16. Oktober zu verleihen. In der laufenden Saison ist der junge Franzose bislang ohne Einsatz.

Angesprochen auf das Thema sagt Trainer Mikel Arteta: „Er braucht dieses Übergangsjahr und wir versuchen, die richtigen Entscheidungen für ihn zu treffen, damit er der Spieler wird, den wir uns für unsere Zukunft wünschen.“ Im Sommer 2019 hatte Arsenal das Abwehrtalent für 30 Millionen Euro verpflichtet. Das Leihjahr bei Ex-Klub St. Étienne verlief aufgrund der Corona-Pandemie und wegen eines Mittelfußbruchs nicht optimal.