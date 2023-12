SV Werder: Borré zieht Zwischenfazit

Rafael Borré, im Sommer leihweise von Eintracht Frankfurt zum SV Werder Bremen gewechselt, hat seine bisherige Zeit an der Weser Revue passieren lassen. Gegenüber Vereinsmedien erklärt der 28-jährige Mittelstürmer, dass seit dem Spiel gegen den 1. FC Köln (2:1) Mitte September „das Gefühl bei mir da ist, richtig angekommen zu sein, alle kennengelernt zu haben und zu wissen, wie die Mannschaft tickt und wie wir spielen.“

„Meine Familie ist mittlerweile in Bremen“, fügt der 30-fache Nationalspieler an, der mit ambitionierten Zielen in die Rückrunde geht: „Wir sollten als Team noch mehr den Anspruch an uns haben, eine bessere zweite Saisonhälfte zu spielen, um min der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern.“ In der laufenden Spielzeit stand der Kolumbianer in zehn von 13 möglichen Partien in der Anfangsformation von Chefcoach Ole Werner. Insgesamt gelangen Borré bisher vier Treffer.